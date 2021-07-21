Şahsiyet 5. bölüm fragmanı: İnsan, dünyaya geldiğinde kalbinde siyah bir leke vardır derler...

Show TV ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşan Şahsiyet dizisi, dün akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanı görücüye çıktı. İşte Şahsiyet 5. bölüm fragmanı..

Daha önce bir dijital platformda yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça beğenilen polisiye türündeki Şahsiyet dizisi, televizyon ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluştu.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı, Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandıran Şahsiyet dizisinin dördüncü bölümü merak uyandıran sahnelere yer verdi.

Başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin paylaştığı dizinin 5. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Agâh belirlediği hedeflerinin üzerini tek tek çizmeye devam ederken Tolga, olayların Kambura ile bir bağı olduğunu düşünmeye başlıyor.

Gerilimin yüksek olduğu tanıtımda Agâh'ın sıradaki hedefi merak konusu oluyor. İşte Şahsiyet 5. bölüm fragmanı...

Şahsiyet 5. Bölüm 1. Fragmanı İZLE

ŞAHSİYET 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahsiyet'in heyecan dolu dördüncü bölümünde hedefi Salih'i öldüremeyen Agâh, orman içinde köşeye sıkıştı. Yaptığı plan doğrultusunda Salih'i kandırmayı başaran Agâh, onu öldürmek için tetiği çekti ancak silah patlamadı.

Cinayetlerin artmasıyla iyice köşeye sıkışan Tolga, ekibi ile durum değerlendirmesi yaptı. Nevra'yı olaylar için yem gibi kullanan Tolga, bu durumdan rahatsız olduğunu savcıya dile getirdi. Savcı ise bu durumun değişmeyeceğini söyledi.

Nevra ipuçlarının peşinde, cinayetlerle arasında tek bağ olan Kambura'ya gitti. Kambura'ya geri dönen Nevra, Selim'den çok büyük bir bilgi öğrendi. Tüm ilçenin ev yaktığı hikayeyi anlatan Selim, kendisinin de orada taş atanlardan biri olduğunu itiraf etti.

Nevra, burada uzun zamandır kaçtığı çocukluğuyla da yüzleşmek zorunda kaldı. Nevra'nın doğum günü için Agâh'ın hazırladığı sürpriz hediye ise seyircileri bir kez daha şoke etti. Agâh, Ateş'in havuzuna bir ceset bırakarak Nevra'ya unutamayacağı bir sürpriz yaptı.