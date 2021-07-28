Şahsiyet 6. bölüm fragmanı: Zayıf olan güçlü olanı yeniyor...

Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Şahsiyet dizisi, dün akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin merakla beklenen 6. bölüm fragmanı da görücüye çıktı. İşte Şahsiyet 6. bölüm fragmanı...

Daha önce bir dijital platformda yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça beğenilen polisiye türündeki Şahsiyet dizisi, Show TV ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşuyor.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı Şahsiyet dizisinin beşinci bölümü merak uyandıran sahnelere yer verdi.

Başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin paylaştığı ve Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandıran dizinin 6. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Agah'ın ormanda başka bir adamı daha öldürdüğü tanıtımda, Nevra'nın sorguladığı kişi dikkati çekiyor. Cemil'in sözleri ise amacının ne olduğu konusunda akıllarda soru işareti oluştururken olaylarla ilgisi merak konusu oluyor.

İşte Şahsiyet 6. bölüm fragmanı...

Şahsiyet 6. Bölüm Fragmanı İZLE

ŞAHSİYET 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahsiyet'in heyecan dolu beşinci bölümünde, Agâh'ın Ateş'in havuzuna bıraktığı cesedi bulan Nevra, bir şok daha yaşadı. Davadan alınma riski olmasına rağmen Nevra, cesedin üzerindeki mesajı yok etmeyerek cesur bir harekette bulundu. Nevra'nın bu hareketi, güven kazandı ve davadan alınmadı.

Deva, Agâh'ın eski dairelerinden birine kız arkadaşıyla beraber gidince gerilim arttı. O sırada evde olan Agâh, ne yapacağını bilemezken Deva ve kız arkadaşı, kapıyı açamayınca geri döndü. Havuzdaki cesedin ardından ormanlık alanda üzerinde mesaj olan bir ceset daha bulundu.

Cinayetleri işlediği düşünülen kişinin aslında katil olmadığının ortaya çıkması büyük ses getirdi. Tepkiler sebebiyle bir açıklama yapmak zorunda kalan Cinayet Büro, basın toplantısı düzenledi.

Agâh'ın işlediği cinayetlerin sayısı artarken olayların Kambura ile bir ilgisi olduğundan şüphelenilmeye başlandı. Nevra ve Tolga başkomiser, Kambura'ya gitti. Agâh'ın kızı Zuhal'in yeni başladığı işte patronu, Agâh'ın Kambura'dan tanıdığı çıktı. Üstelik öldürmek istediği hedeflerinden biriydi.

Tüm ilçenin ev yaktığı hikayeyi dinleyen Nevra, olayı Tolga'ya da anlattı ancak Kambura'ya gittiklerinde inceledikleri raporlarda yangının kendiliğinden çıktığı yazıyordu. Hikayeyi anlatan Selim de tehdit edildiği için anlattıklarını yalanladı. Agâh, hedeflerini tek tek öldürmeye devam ederken Nevra'nın olayı çözüp çözemeyeceği heyecanla bekleniyor.