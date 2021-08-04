Şahsiyet 7. bölüm fragmanı: Cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor!

Show TV'nin sevilen dizisi Şahsiyet, dün akşam 6. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı da görücüye çıktı. İşte Şahsiyet 7. bölüm fragmanı...

Daha önce bir dijital platformda yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça beğenilen polisiye türündeki Şahsiyet dizisi, televizyon ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluştu.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı Şahsiyet dizisinin altıncı bölümü merak uyandıran sahnelere yer verdi.

Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandıran ve başrollerinde Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin yer aldığı dizinin 7. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Cinayetlerin hızla devam ettiği fragmanda, Nevra'nın sinir krizi geçirdiği görülüyor. Peki Nevra Agah'ı yakalayabilecek mi? İşte Şahsiyet 7. bölüm fragmanı...

Şahsiyet 7. Bölüm 1. Fragmanı İZLE

ŞAHSİYET 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cinayetlerin hız kesmeden işlenmeye devam ettiği tanıtımda, kedi kostümü giyen kişinin Agah olup olmadığı merak konusu oluyor.

Polislerin harekete geçtiği anlarda gerilim yükselirken, ''Nevra Agah'ı yakalayabilecek mi?'' sorusunun yanıtı heyecanla bekleniyor.