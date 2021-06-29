Haluk Bilginer'in oynadığı Şahsiyet, bu akşam yeniden yayınlanacak. Dizinin yayınlanmasının duyurulmasıyla birlikte Haluk Bilginer'in hayatı ve kariyerindeki başarılar merak edilmeye başlandı.

Şahsiyet dizisi; Hakan Gündağ'ın yazdığı yönetmenliğini ise Onur Saylak'ın yaptığı, Haluk Bilginer, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur ve Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı oldukça başarılı bir yapım olarak öne çıkıyor.

12 bölümden oluşan dizi, bir dijital platform üzerinden yayınlanırken, 15 milyona yakın izlenme sayısına ulaşmayı başardı.

Haluk Bilgilerin hayat verdiği, emekli bir adliye memuru olan Agah Beyoğlu karakterinin çevresinde gelişen olaylar, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde çekildi.

Başarılı oyuncu Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisinde gösterdiği performans sayesinde, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Dizi bu akşam Show TV ekranlarında seyircisiyle yeniden buluşmaya hazırlanırken, öne çıkan Agah Beyoğlu karakterini canlandıran Haluk Bilginer'in hayatı merak konusu oldu.

Peki, Şahşiyet'in Agah Efendisi Haluk Bilginer kimdir? İşte kariyeri ve başarıları..

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Başarılı oyuncu Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954 izmir doğumlu, İzmir Türk Koleji eğitimi almış, son sınıfta ise tiyatroya yönelmiştir. Bilginer tiyatroda gösterdiği başarı nedeniyle o yaşlarda, Demokrat İzmir gazetesinin açtığı liseler arası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı ve Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.

Ardından, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü ve 1980 ile 1991 arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldı.

1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a gelirken, oyuncunun hayatı bir süre İstanbul-Londra arasında sürdü. 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu.

Tiyatro Stüdyosu'nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi.

1992'de Zuhal Olcay ile hayatını birleştiren Bilginer, eşi ile Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde oyunculuk yaptı. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan Sıcağı Sıcağına programının sunuculuğunu üstlendi. 1996'da Bilginer, yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, bunun ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene" ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde oyunculuk yaptı.

Zuhal Olcay'dan 2004 yılında boşandı, 2006 yılında müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile evlenen Bilginer'in bu evlilikten Nazlı adında bir kız çocuğu sahibi oldu. 2012 yılında da Aşkın Nur Yengi ile boşandı.

TELEVİZYON DİZİLERİ

EastEnders (BBC, Londra 250 bölüm)

Gecenin Öteki Yüzü

Ateşten Günler

Safiyedir Kızın Adı

Borsa

Son Söz Sevginin

Gülşen Abi

Eyvah Babam

Eyvah Kızım Büyüdü

Tatlı Hayat

Karanlıkta Koşanlar

Cesur Kuşku

Yine de Aşığım

Hayat işte

Sayın Bakanım

Sevgili Dünürüm

Spooks (BBC, 2008. 1 bölüm 3. Seri 6. Bölüm.)

Nerde Kalmıştık?

Sıkı Dostlar

FİLMLERİ

Kara Sevdalı Bulut

Ölürayak

The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992)

İki Kadın

80. Adım

İstanbul Kanatlarımın Altında

Nihavent Mucize

Masumiyet

Usta Beni Öldürsene

Harem - Suare

Fasulye

Güle Güle

Filler ve Çimen

Neredesin Firuze

Hırsız Var

Kısık Ateşte 15 Dakika

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü

Polis

Güneşin Oğlu

The International (film)

Devrim Arabaları

Tiyatro Oyunları:

İngiltere

My Fair Lady

Kafkas Tebeşir Dairesi

Macbeth,

Pal Joey

Belami (West End`de Ken Hill`in)

Phantom of the Opera

Türkiye

Aldatma (Harold Pinter)

Kan Kardeşleri (Willy Russell)

Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)

Çöplük (Turgay Nar)

Histeri (Terry Johnson)

Balkon (Jean Genet)

Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999),

Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)

Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)

Cimri (Moliere, 2004)

Jeanne d'Arc'ın öteki ölümü (Stefan Tsanev, 2005)

Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007

ÖDÜLLER