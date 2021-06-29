Şahsiyet'in Nevra'sı Cansu Dere kimdir? Cansu Dere'nin hayatı ve biyografisi...

Şahsiyet dizisinde Haluk Bilginer ile başrolü paylaşan Cansu Dere, Nevra karakteri ile seyircilerin dikkatini çeken isimlerden... Hayatı ve kariyeri merak konusu olan Cansu Dere kimdir?

Son olarak Sadakatsiz dizisindeki Asya rolüyle büyük ilgi toplayan oyuncu Cansu Dere, aslında bir internet dizisi olan Şahsiyet'in tv ekranlarında başlaması ile birlikte merak edilen isimler arasına girdi.

Bir polisiye dizisi olan Şahsiyet'te polis memuru olan Nevra karakterine hayat veren oyuncu, performansı ile izleyicilerin gündeminde...

İlginç ve gizemli hikayesiyle izleyenleri kendine bağlayan Şahsiyet dizisi hakkında araştırma yapanlar, Cansu Dere'nin de hayatını ve biyografisini irdeliyor.

Peki Cansur Dere kimdir? Şahsiyet'in Nevra komiseri Cansu Dere hakkında merak edilenler..

ŞAHSİYE DİZİSİ NEVRA KARAKTERİ

Aslında Kamu Yönetimi mezunu ancak daha sonra Akademi'ye giderk polis olmuş. Babası da emekli polis. Cinayet şubede çalışan tek kadın polis ve bu yüzden ekip tarafından pek kabul görmüyor, bazı zorluklar yaşıyor.

Emekli katip memuru Agah Beyoğlu ile yolu keşisen Nevra'nın geçmişiyle yüzleşme hikayesi anlatılıyor.

CANSU DERE KİMDİR

Cansu Dere, 1980 yılında Ankara’da doğdu. Ailesi Yunanistan göçmeniydi. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. İzmir Vali Vecdi Gönül Lisesi’nden mezun oldu. Dere, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü‘nde aldı.

Dere, 2000 yılında Kanal D‘nin düzenlediği Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda 3. olduktan sonra mankenlik kariyerine profesyonel olarak başlamış oldu. Bu süreç içinde Yıldırım Mayruk, Hakan Yıldırım, Arzu Kaprol, Bahar Korçan, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal gibi çok önemli isimlerin defilelerinde yer aldı.

Cansu Dere, Türkiye’yi yurtdışındaki birçok organizasyonda da temsil etti. 2002 ve 2003 yıllarında Paris‘te defilelerde yer aldı. Ayrıca birçok ünlü fotoğrafçıyla çalıştı.

Dere, 2000 yılında televizyona da adım attı. 2000 ve 2001’de Kanal D’de çocuk ve müzik programı, 2004‘te “Türkiye’nin Yıldızları” adlı yarışmayı, 2003‘te NTV‘de Lifestyle adlı moda programını sundu.

Oyunculuğa 2004 yılında yayınlanan Metro Palas dizisiyle başladı. Ancak dizi beklenen ilgiyi görmedi. 2005‘te Alacakaranlık adlı dizide rol aldı. 2005 de NTV’de bir moda programı sunmaya başladı.

EYŞAN İLE ZİRVE YAPTI

2006 yılında “Sıla” adlı dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynadı. 2007 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte “Son Osmanlı Yandım Ali” adlı filmde oynadı. 2009 yılında da Ezel dizisindeki Eyşan rolünü oynadı. 2010 yılında Cem Yılmaz‘ın “Yahşi Batı” filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

CANSU DERE EVLİ Mİ?

Cansu Dere evli değildir. 40 yaşındaki güzel oyuncu özel hayatı ile sık sık gündeme gelse de henüz hiç evlilik yapmadı. Son olarak Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, oyunculuk hayatına devam etmektedir.

CANSU DERE DİZİ VE FİLMLERİ