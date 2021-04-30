Said Hatipoğlu kimdir? Demet ve Alişan konuğu Said Hatipoğlu hayatı ve kariyeri..

Said Hatipoğlu kimdir? Demet ve Alişan konuğu Said Hatipoğlu hayatı ve kariyeri..

Verdiği sohbet ve vaazlarla ekran başındakileri bilgilendiren Said Hatipoğlu, Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Said Hatipoğlu'nun hayatını merak ediyor.

Sevilen ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun oğlu olan Said Hatipoğlu, Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

Televizyon ekranlarında vaaz ve dini bilgiler veren, gerek ahlakı gerekse de konuşması ile birçok kişi tarafından oldukça sevilwn Said Hatipoğlu, babası ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun izinden gidiyor.

Dini konularda faydalı bilgiler veren ve merak edilenleri cevaplayan Said Hatipoğlu; tasavvuf, tarikatlar, mezhepler ve İslam üzerine edebi eserler yazmıştır.

Peki, Nihat Hatipoğlu'nun 3 oğlundan biri olan Said Hatioğlu kimdir? İşte, Said Hatipoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler...

SAİD HATİPOĞLU KİMDİR?

1990 yılında Ankara'da doğan Muhammed Said Hatipoğlu, Ramazan ayının ve dini günlerin ekranlardaki vazgeçilmez isimlerinden olan Nihat Hatipoğlu’nun oğludur.

Babası gibi programcı olma yolunda ilerleyen Said Hatipoğlu, çeşitli kanallarda programlara katılmıştır. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi üzerinden tamamlayan Said Hatipoğlu, Anadolu Üniversitesi’nde okumaktadır.

Babası Nihat Hatipoğlu gibi hatip olmayı hedefleyen Said Hatipoğlu; tasavvuf, mezhepler, edebi eserler, tarikatlar ve İslam kategorilerinde eserler kaleme almıştır.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır'da doğan Nihat Hatipoğlu, ilkokulu Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da tamamlamıştır. 1975 yılında Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirmiş ve 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent olmuş ve 2012 yılında ise Profesör olmuştur.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gören Hatipoğlu, İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmiştir.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başlamıştır. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir.

2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sunmuş ve 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programını sunmuştur. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sunmuştur.

Kırk civarında yayımlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayımlanmıştır.

65 yaşında ve Diyarbakırlı olan Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde atv'de haftalık programları devam etmektedir.