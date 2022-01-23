Sakal ne kadar önemliymiş meğer! Can Yaman'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı

Sakal ne kadar önemliymiş meğer! Can Yaman'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı

Şimdilerde kariyerini İtalya'da devam ettiren ünlü oyuncu Can Yaman'ın, eski hali ortaya çıktı. Yaman'ın, şöhret olmadan önce rol aldığı projelerdeki halini görenler, gözlerine inanamadı.

Rol aldığı yaz dizileriyle geniş bir hayran kitlesi elde eden oyuncu Can Yaman, oyunculuk kariyerini İtalya'da devam ettiriyor.

Can Yaman, ayrıca ülkemize giriş yapmaya hazırlanan Disney Plus ile bir proje çekmeye hazırlanıyor.

Kendisine şöhreti getiren ''Erkenci Kuş'' dizisinden önce pek çok dikkat çeken projede rol alan Yaman'ın, eski dizileri ve hayatı merak ediliyor.

Hakkında araştırma yapan hayranları, yakışıklı oyuncunun eski halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

AVUKATLIĞI BIRAKIP OYUNCU OLDU

İtalyan Lisesi'nden mezun olan Can Yaman, ardından Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi.

Lise yıllarında basketbol oynayan Yaman, kendini öyle geliştirdi ki üniversiteyi basketbol bursuyla okudu.

Avukat olmasına rağmen oyunculuğu seçen Yaman, 2014 yılında ''Gönül İşleri'', ardından ''Dolunay'' dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ İLE PARLADI

''Erkenci Kuş' dizisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Can Yaman'ın yaşadığı büyük değişim, gözlerden kaçmadı.

Yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallayan Yaman'ın eski hali, görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncunun büyük değişimini görenler, "Vay be!" demekten kendilerini alamadı.