Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı bakın hangi yıldız ismin babasıymış! Şoke eden gerçek...

Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı bakın hangi yıldız ismin babasıymış! Şoke eden gerçek...

Sakar Şakir filmindeki 'Marmara Kazım' rolüyle hafızalara kazınan usta ismin oğlunun kim olduğu ortaya çıktı. Başarılı oyuncunun oğlu, birçok projede yer alan yıldız isimlerin başında geliyor.

Ayfer Feray, Kemal Sunal ve Ünal Gürel'i buluşturan Sakar Şakir, günümüzde de sevilen filmlerin başında geliyor.

Her filmi ile sevilen ve beğenilen usta isim Kemal Sunal'ın en komik yapımlarından birisi olan Sakar Şakir, 1977 yılında çekildi.

Hem başrolleri hem oyuncu kadrosu beğenilen Sakar Şakir filminde yer alan Marmara Kazım karakteri, tanınan simalardan birisiydi.

Sakar Şakir filmindeki 'Marmara Kazım' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Macit Flordun'un oğlu, yıllar sonra gündeme geldi.

Macit Flordu'nun kendisi gibi oyuncu olan oğlu, birçok başarılı projede yer alan isimlerin başında geliyor.

MACİT FLORDU'NUN OĞLU TARDU FLORDUN

25 Mayıs 1972'de Ankara'da dünyaya gelen Tardu Flordun, ünlü oyuncu Macit Flordun'un oğlu.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tardu Flordun, son olarak EDHO'da yer aldı.

Flordun; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezonunda yer almaya hazırlanmış ancak dizi aniden final yapmıştı.