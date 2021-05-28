Sakiler kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Sakiler grubu üyeleri..

Pinhani'nin Dünyadan Uzak şarkısını kendilerine has bir tarzda yorumlayan Sakiler, Star TV'de yayımlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konukları arasında yer alıyor. Peki, Sakiler kimdir?

Her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan eğlence ve müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, her bölüm birbirinden özel konukları ağırlıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği programın bu haftaki konukları arasında Pinhani'nin ''Dünyadan Uzak'' şarkısını seslendirerek milyonlarca kişinin beğenisini kazanan Sakiler grubu yer alıyor.

Programın sıkı takipçileri, Sakiler grubunun hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. ''Sakiler kimdir, üyeler kimler?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Sakiler kimdir, üyeleri kimler? İşte, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Sakiler grubu hakkında bilgiler...

SAKİLER KİMDİR, ÜYELERİ KİMLER?

Başarılı müzik grubu Sakiler'in üyeleri; Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.

Üç kişiden oluşan Sakiler grubunun solisti Hasan Gözetlik'tir. Sakiler'in cover yaparak güzel bir çalışmaya imza attığı ''Dünyadan Uzak'' şarkısı milyonlarca kişinin beğenisini topladı.

Grubun solisti Hasan Gözetlik'in sesindeki Müslüm Gürses notaları ise herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

HASAN GÖZETLİK KİMDİR?

1990 yılında doğan Hasan Gözetlik, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar mezunudur. Evli olan sanatçının 3 çocuğu vardır. Esas sazı trombon, trompet.

Koray Avcı'nın orkestrasında üflemeli çalgılar çalan roman kökenli bir müzisyendir.

YÜCEL GİRGİN KİMDİR?

Yücel Girgin, grubun gitaristliğini üstlenmektedir. Başarılı gitarist, klasik gitar ile ilgilenmekte olup Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim almıştır.

Hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Yücel Girgin'in nereli olduğu ve yaşı bilinmemektedir. Şu anda evli olup olmadığı da bilinmeyen Yücel Girgin'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sayesinde bir oğlu olduğu bilgisine ulaşılmıştır.



