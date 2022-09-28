Petrol
84.73
-0.16%
Euro
17.7714
0.46%
Dolar
18.5038
0.30%
Altın
962.38
-0.37%
Borsa
3264
-0.04%
Bitcoin
352.969
-6.05%
BTXN Coin
10.39
5.58%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Sakıp Sabancı'nın engelli oğlu Metin Sabancı'nın son hali

    Ünlü iş insanı Sakıp Sabancı'nın "Mal, mülk para bir yana, ona bir ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir" dediği engelli oğlunun son halini, yeğeni paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakıp Sabancı'nın engelli oğlu Metin Sabancı'nın son hali

    Türkiye'nin en ünlü iş insanlarından Sakıp Sabancı'nın engelli oğlu Metin Sabancı'nın son hali gündeme geldi.

    1970 yılında doğan Metin Sabancı, Sakıp ve Türkan Sabancı çiftinin ikinci evladı olarak dünyaya geldi.

    Spastik engelli olan Metin Sabancı hakkında, babası Sakıp Sabancı, yürek burkan bir ifadede bulunmuştu.

    "Ona bir ayakkabı giydiremedim ya, yüreğime ateştir"

    Sakıp Sabancı bir söyleşisinde, "Mal, mülk para bir yana. Fabrikalar yaptım, arabalar ürettim ama ona bir ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir." ifadelerini kullanmıştı.

    Gözlerden uzak bir hayat süren 52 yaşındaki Metin Sabancı'nın son halini ise yeğeni paylaştı.

    Sakıp Sabancı nın engelli oğlu Metin Sabancı nın son hali #1

    "Ne yakışıklı, ne masum benim dayım"

    Sabancı'nın yeğeni Melisa Tapan, dayısı ile olan fotoğrafını yayınlayarak, "Telefonumu karıştırırken karşıma çıktı bu resim. Ne yakışıklı, ne masum benim dayım." ifadelerini kullandı.

    İşte Metin Sabancı'nın son hali...

    Sakıp Sabancı nın engelli oğlu Metin Sabancı nın son hali #2

    Sakıp Sabancı nın engelli oğlu Metin Sabancı nın son hali #3

    Sakıp Sabancı nın engelli oğlu Metin Sabancı nın son hali #4


    Bağcılar'da motosiklet sürücüsü köpeği yanında koşturdu
    3. Sayfa

    Bağcılar'da motosiklet sürücüsü köpeği yanında koşturdu

    Hatay'da elektrik şebeke altyapısına 27 milyon liralık yatırım
    Ekonomi

    Hatay'da elektrik şebeke altyapısına 27 milyon liralık yatırım

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir