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    Saklı'nın fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi olay oldu

    BluTV'nin yakın zamanda başlaması beklenilen Saklı dizisinin fragmanı yayınlandı. Kısa sürede gündem olan Saklı dizisinin fragmanına, ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 12:24
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    Saklı'nın fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi olay oldu

    Yerli online video platformu BluTV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Saklı dizisi, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizi, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.

    OYUNCU KADROSU ZENGİN

    MAY Productions imzalı Saklı dizisinin başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar paylaşıyor.

    Büyük bir merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi değerli oyuncular yer alıyor.

    Saklı nın fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü nün sevişme sahnesi olay oldu #1

    İLK FRAGMAN GELDİ

    ''The Affair'' dizisinden uyarlanan dijital dizi Saklı'nın ilk fragmanı yayınlandı. İddialı dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz seyircilerin dikkatini çekti.

    Saklı nın fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü nün sevişme sahnesi olay oldu #2

    SEVİŞME SAHNELERİ OLAY OLDU

    Yayınlanan fragmana, dizinin başrol oyuncusu 29 yaşındaki Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi damga vurdu.

    Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizi, daha yayın hayatına başlamadan kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

    Hazar Ergüçlü'nün başarılı performansı da hayranları tarafından tam not aldı.

    Saklı nın fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü nün sevişme sahnesi olay oldu #3

    Saklı nın fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü nün sevişme sahnesi olay oldu #4

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