- Haberler
- Medya Haberleri
- Saklı'nın fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi olay oldu
Saklı'nın fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi olay oldu
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 12:24
Yerli online video platformu BluTV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Saklı dizisi, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizi, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.
OYUNCU KADROSU ZENGİN
MAY Productions imzalı Saklı dizisinin başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar paylaşıyor.
Büyük bir merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi değerli oyuncular yer alıyor.
İLK FRAGMAN GELDİ
''The Affair'' dizisinden uyarlanan dijital dizi Saklı'nın ilk fragmanı yayınlandı. İddialı dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz seyircilerin dikkatini çekti.
SEVİŞME SAHNELERİ OLAY OLDU
Yayınlanan fragmana, dizinin başrol oyuncusu 29 yaşındaki Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi damga vurdu.
Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizi, daha yayın hayatına başlamadan kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.
Hazar Ergüçlü'nün başarılı performansı da hayranları tarafından tam not aldı.