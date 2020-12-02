Salak Milyoner filmi kaç yılında çekildi? Salak Milyoner film konusu ve oyuncuları

Altın sayma sahnesi ile ünlü olan Salak Milyoner filmi bu akşam televizyon ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Salak Milyoner filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Salak Milyoner filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak.

Salak Milyoner filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Salak Milyoner filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...

SALAK MİLYONER KONUSU NEDİR?

Kayserili Behçet, ölmeden önce oğullarına bir hazinelerinin olduğunu ve onu bulmak için İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını söyler. Böylece dört kardeş, eşlerini köyde bırakarak İstanbul'un yolunu tutar.

İstanbul'da Mehmet Çavuş'un evinde kalırken, bir yandan da ellerindeki haritayla hazineyi ararlar. Bir türlü bulamazlar, üstelik polisle de başları belaya girer.

Bir gün yine polise yakalanınca, eşleri fotoğraflarını gazetede görüp İstanbul'a gelir ve sekizi birden hazineyi aramaya başlar. Sonunda hazinenin hiç beklemedikleri bir yerde olduğunu fark ederler; fakat hazineye kavuşmak kolay olmayacaktır.

Filmden sonra devamı niteliğinde Köyden İndim Şehire adlı film aynı kadroyla çekilmiştir.

SALAK MİLYONER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Salak Milyoner filmi İstanbul’un farklı semtlerinde çekildi. Filmin çekimleri için Taksim Meydanı, Beşiktaş Stadı, Fransız Konsolosluğu’nun önü, Taksim Gezi Parkı ve Beyazıt Sahaflar Çarşısı gibi meşhur yerler kullanıldı.

SALAK MİLYONER FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Salak Milyoner filmi 1974 yılında çekildi. Dönemin en iyi ve en geniş kadrolu filmlerinden biri olan Salak Milyoner de birbirinden usta oyuncular yer alıyor.

SALAK MİLYONER OYUNCU KADROSU