Salako'nun biricik aşkı Emine'nin değişimi 'Yıllar acımamış' dedirtti! İşte Meral Zeren'in son hali

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Salako'da, Kemal Sunal'ın partneri Emine karakterine hayat veren Meral Zeren'in son halini görenler, "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi.

Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'un oturduğu, senaryosunu ise Ertem Eğilmez ve Sadık Şendil'in kaleme aldığı 1974 yapımı Salako filmi, Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alıyor.

Çekildiği günden bu yana seyircileri kahkahaya boğmayı başaran yapımlar arasında yer alan Salako, Kemal Sunal'ın da en efsane projelerinden...

Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen usta oyuncu Meral Zeren, özellikle ''Salako'' filmi ile büyük bir üne kavuştu.

Filmde, sevmediği bir adamla evlenmemek için Salako ile kaçan köylü kızı Emine'ye hayat veren Meral Zeren, bu rolüyle hafızalara kazındı.

Geçen zaman içinde büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı.

EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKIP 13 YAŞINDA SAHNEYE ÇIKTI

1956 yılında Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Meral Zeren, maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Henüz 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılık yapmaya başlayan Zeren, sahnedeyken, ünlü yönetmen Memduh Ün ve Atıf Yılmaz tarafından keşfedildi.

İLK FİLMİ ''ÖNCE SEV SONRA VUR''

Usta oyuncu, oyunculuğa ilk adımını 1971 yılında rol aldığı ''Önce Sev Sonra Vur'' filmiyle attı.

ŞÖHRET İÇİN YAŞINI BÜYÜTTÜ

Meral Zeren, filmlerde oynayabilmek için mahkeme kararıyla yaşını 4 yıl büyüttü.

Sayısız projede rol alan ünlü oyuncu, seks filmleri furyası başladığı dönem, şarkıcılığa geri dönme kararı aldı.

SELAMİ ŞAHİN'LE NİŞANLANDI

Meral Sezen, Türk Sanat Müziği dersleri aldığı Selami Şahin'le nişanlandı.

1975-1978 yılları arasında birlikte yaşyan ünlü çift, daha sonra yollarını ayırma kararı aldı.

Zeren, Selami Şahin'den ayrılma sebebini, ''Selami o dönem kadınlara biraz düşkündü. Yani çapkındı.'' sözleriyle açıklamıştı.

''EN BÜYÜK HAYALİM BAŞBAKAN OLMAK''

Zeren, daha önce verdiği bir röportajda, ''En büyük hayaliniz nedir?'' sorusuna ''İstanbul'u helikopterle gezmek ve Başbakan olmak'' yanıtını vermişti.

SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şimdilerde 65 yaşında olan Meral Zeren'in yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

Zeren'in son halini görenler, onu tanımakta güçlük çekerken "Yıllar ona da acımamış" demeden de edemedi.

İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in yıllar içindeki değişimi...



