Salı dizileri! 17 Aralık 2024 TV yayın akışları

Yağmur Dinç

Cuma gün boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak.

Bu akşam; Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Sen Ağlama İstanbul, Bahar, MasterChef, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Bir Gece Masalı ekrana gelecek.

Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

Kanal D yayın akışı

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir-Tekrar

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet





TRT 1 yayın akışı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:45 Sandık Kokusu

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler