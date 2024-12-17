Salı dizileri! 17 Aralık 2024 TV yayın akışları

Cuma gün boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak.
Bu akşam; Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Sen Ağlama İstanbul, Bahar, MasterChef, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Bir Gece Masalı ekrana gelecek.
Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
Kanal D yayın akışı
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir-Tekrar
Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
TRT 1 yayın akışı
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Sandık Kokusu
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler