Salı günü TV! İşte 3 Ekim 2023 yayın akışları Salı günü televizyon akışında yer alan yapımlar merak konusu oldu. İşte 3 Ekim 2023 TV'de neler var, neler yok derledik.

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Televizyon izleyicileri, izledikleri dizi ve yarışmaları kaçırmak istemiyor. Bu nedenle her kanalın yayın akışı gün be gün sorgulanıyor.

Bu akşam Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi, Yabani ve MasterChef Türkiye All Star yayında olacak.

Reyting yarışı aralıksız devam edecek.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte 3 Ekim 2023 Salı TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

TRT 1 yayın akışı

07:00 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:10 Diriliş Ertuğrul

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aile

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star