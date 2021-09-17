Salih Bademci kimdir, kaç yaşında? Yalancı dizisi 'Mehmet Emin Gürsoy' karakteri...

Dijital projesinin ardından televizyon ekranlarına dönen Salih Bademci, Show TV'nin yeni dizisi Yalancı'da rol alıyor. Mehmet Emin Gürsoy karakterine hayat veren Salih Bademci kimdir? İşte detaylar...

İlk ve Son dizisindeki performansıyla son günlerin çok konuşulan ismi Salih Bademci, ekranlara "Yalancı" dizisiyle döndü.

Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşan Salih Bademci, "Mehmet Emin Gürsoy" karakteriyle seyircilerin ilgi odağı oldu.

Bir hekimi canlandıran 37 yaşındaki Bademci, kadınlara karşı nazik ve centilmen, çocuğuyla yakından ilgilenen disiplinli ama şefkatli biri...

Seyirciler Mehmet Emin Gürsoy karakteri ve Salih Bademci'ye dair bilgileri araştırıyor. Yalancı dizisi Mehmet kimdir? Salih Bademci kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilen detaylar...

YALANCI DİZİSİ MEHMET EMİN GÜRSOY KARAKTERİ

Doruk’un babası. Kalp ve damar cerrahı. Yasemin’le aynı hastanede çalışıyor. Bekar bir baba. Kadınlara karşı nazik ve centilmen, çocuğuyla yakından ilgilenen disiplinli ama şefkatli biri. Takıntı derecesinde düzenli. Çevresi tarafından son derece sevilen sayılan biriyken bugüne dek kurduğu bütün dengeler bir gecede değişecek.

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Salih Bademci, kamera önü oyunculuk kariyerine Serdar Akar'ın Barda filmiyle başladı.

Elveda Rumeli dizisiyle ekran macerasına adım atan Bademci, oynadığı dönemde büyük ses getiren ve hafızalara yer eden Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Ulan İstanbul, Kiralık Aşk ve İstanbullu Gelin'de sergilediği oyunculukla övgü dolu yorumlar aldı.

Aralıksız sürdürdüğü dizi çalışmalarının yanı sıra tiyatro sahnesinde ürettiği işlerle de adından söz ettiren Salih Bademci, 2006 yılında bir grup arkadaşıyla kurduğu Siyah, Beyaz ve Renkli Tiyatro Topluluğu'yla ses getiren tiyatro oyunlarına imza attı. Son olarak İlk ve Son dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Salih Bademci kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün ile evlidir.