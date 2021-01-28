Samed Behrengi kimdir? Netflix 50m2 dizisindeki Küçük Kara Balık hikayesi nedir?

Netflix'in yeni Türk dizisi 50 metrekare 8 bölümlük ilk sezonuyla yayına girdi. Diziyi izleyenler Küçük Kara Balık nedir? Küçük Kara Balık hikayesi ne anlatıyor? sorusunu araştırmaya başladı.

Netflix orijinal Türk yapımı olan 50m2 dizisi seyirciyle buluştu. Başrollerinde Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı kara komedi dizisindeki detaylar, izleyenlerin dikkatini çekmeye başladı.

Dilara karakterini canlandıran Aybüke Pusat'ın kolundaki dövmenin hikayesi araştırılanlar arasına girdi.

Samed Behrengi'nin Küçük Kara Balık hikayesini anlatan Dilara'nın “Ben bilmek istiyorum, hayat gerçekten bir avuç yerde durmadan dönüp durmak, sonra da yaşlanıp ölüp gitmek mi yoksa bu dünyada başka türlü yaşamak da mümkün mü?” sözleri çok beğenildi.

Peki Küçük Kara Balık hikayesi nedir? Küçük Kara Balık yazarı kimdir? İşte merak edilenler..

NETFLİX 50 M2 DİZİSİNDE GEÇEN KÜÇÜK KARA BALIK NEDİR?

Küçük Kara Balık, İranlı yazar Samed Behrengi'nin bir yapıtıdır.

Kitapları dünyanın birçok diline çevrilen, İran şahlık rejiminin muhalif yazarı Samed Behrengi'nin en ünlü iki kitabından biri olan Küçük Kara Balık, 12 Eylül Darbesi sürecinde Türkiye'de yasaklandığı gibi, halen İran'da da yasaklı kitaplar listesinde bulunmaktadır.

Çocuklar için yazılan bir masal kitabı olmanın ötesinde, adalet, eşitlik, dogmayı sorgulama, direnebilme kavramları vurgulayan bir başyapıt sayılan Küçük Kara Balık, her yaştan okuyucuları tarafından "Dünyanın en devrimci balığı" olarak yorumlanmaktadır.

Denizin en derin sularında yaşayan yaşlı bir balığın, 12.000 çocuğu ve torununa anlattığı öyküde, bir ırmakta yaşayan küçük kara balığın, çevresindeki bütün baskılara, tutucu düşünce yapısına karşı, denize, özgürlüğe ulaşma çabası, karşılaştığı zorluklara karşı direnerek yaşamı pahasına amacına ulaşmasını ve geride kalıp onu engellemeye çalışan bütün balıklara yol gösterici olması anlatılmaktadır.

SAMED BEHRENGİ KİMDİR?

Samed Behrengi 1939 yılında Azerbaycan Tebriz’de doğmuştur. Aslen İranlı olan yazar çocuk hikayeleri ve masal derleyicisidir.

Öğretmen okulunda okuduktan sonra birçok köy okulunda öğretmenlik yapmıştır.

Öğretmenlik yaptığı yıllarda İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü gece derslerini aldı. Azerbaycanlı köylü çocuklara rehberlik hizmetleri sundu ve onlar için masallar yazdı.

Azerbaycan halk edebiyatını inceledi. Dilden dile dolaşan öyküleri derleyerek Azeri Türkçesi ve Farsça olarak yeniden kaleme aldı.

Azerbaycan’ın halk folkloru üzerinde ilgi ile durdu. İran’ın eğitim sistemini tespit etti ve çözüm yolları üretti. İran, Fars ve Azerbaycan kültürü üzerinde incelemeler yaptı. Masalları derledi bunun yanında çocuk öyküleri yazdı. Çocuk öyküleri olarak görülen bu eserler bazı kesimlerce öğüt dolu, adaleti ve eşitliği sorgulayan eserlerdi.

Zamanın Şah yönetimine karşıydı. Bunun için hikâye ve masallar yazarak başkaldırdı. İdealist bir öğretmen olan Samed Bahrengi eleştirilerin odağında kaldı.

Eserleri onlarca dile çevrilmiştir. Dönemin ünlü dergi ve gazetelerinde çıkan yazılarında birçok takma isim kullandı.Adine isimli haftalık bir gazete çıkardı ve dönemin baskıcı işleyişi yüzünden varlığını sürdüremedi.

Samed Bahrengi 1968 yılında daha 29 yaşında iken Aras nehrinde yüzerken bir kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Bazı söylentilere göre Samed Behrengi cesur açıklamaları yüzünden Şah yönetiminin gizli polis örgütü tarafından suikasta kurban gitmiştir.