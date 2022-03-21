'Samsak Döveci' ile dillere dolanan Elif Buse Doğan'ı bir de Instagram'da görün! 'Bu kız bir afet...'

'Samsak Döveci' ile dillere dolanan Elif Buse Doğan'ı bir de Instagram'da görün! 'Bu kız bir afet...'

"Langıdı lanlan langıdı lanlan, samsak döveci, gümbüdü gümbam gümbüdü gümban, ebegümeci" nakaratıyla milyonların diline dolanan şarkıyı seslendiren Elif Buse Doğan, güzelliğiyle dikkatleri çekti.

Sosyal medyanın günlerdir dilinde olan bir şarkı var ki, hem nakaratı hem de seslendiren isimle gündemden düşmüyor.

"Langıdı lanlan langıdı lanlan, samsak döveci, gümbüdü gümbam gümbüdü gümban, ebegümeci" sözleriyle büyük ilgi gören şarkı, Elif Buse Doğan'ın yorumuyla adeta viral oldu.

Sosyal medya kullanıcıları çeşitli videolar çekerek şarkıyı binlerce kez dolaşıma soktu.

Türküyü TRT'nin müzik kanalında seslendiren şarkıcı Elif Buse Doğan'ın güzelliği de şarkı kadar ön plana çıktı.

HEM SESİ HEM GÜZELLİĞİ İLE DİLLERDE

Her Pazar akşamı TRT Müzik ekranlarında Nefesten Sese isimli programla seyirciyle buluşan başarılı isim, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Şarkının popüler olmasıyla kim olduğu merak edilen şarkıcılardan biri haline gelen Elif Buse Doğan'ın Instagram'daki fotoğrafları dikkat çekiyor.

1993 doğumlu olan Doğan, sosyal medyada Amine Gülşe ve Hande Erçel'e benzetildi.

İşte Elif Buse Doğan'ın nefes kesen Instagram pozları...