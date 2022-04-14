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    'Samsak Döveci' krizi: İki sanatçı paylaşamadı

    Müzisyen Serkan Çağrı’nın çaldığı Elif Buse Doğan’ın söylediği "Samsak Döveci" isimli anonim türkü viral olunca, dostlar karşı karşıya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 13:56
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    'Samsak Döveci' krizi: İki sanatçı paylaşamadı

    Son günlerde milyonların diline dolanan "Samsak Döveci" şarkısı, sosyal medyada adeta kasıp kavurdu.

    "Langıdı lanlan langıdı lanlan, samsak döveci, gümbüdü gümbam gümbüdü gümban, ebegümeci" sözleriyle büyük ilgi gören şarkı, müzisyen Serkan Çağrı klarneti, Elif Buse Doğan'ın yorumuyla ses buldu.

    Sosyal medya kullanıcıları çeşitli videolar çekerek şarkıyı binlerce kez dolaşıma soktu.

    Kütahya'nın Tavşanlı yöresine ait olan anonim şarkı yıllar sonra popüler olunca, beklenmedik bir kriz yaşandı.

    Samsak Döveci paylaşılamadı

    Elif Buse Doğan türküyü yalnız başına okuyup single olarak çıkarmak istediği öğrenildi.

    Bu duruma bozulan klarnetçi ise kendi orkestrasıyla şarkıyı yeniden seslendirdi.

    Sabah'ın haberine göre, Serkan Çağrı yaptığı açıklamada, "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim.” dedi.

    Elif Buse Doğan ise Serkan Çağrı'nı sözlerinin aksine "Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

    Samsak Döveci krizi: İki sanatçı paylaşamadı #1

    Samsak Döveci krizi: İki sanatçı paylaşamadı #2

    Samsak Döveci krizi: İki sanatçı paylaşamadı #3


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