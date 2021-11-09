- Haberler
- Medya Haberleri
- Sana Söz dizisi Nehir aslında Müge Anlı mı? Dekorundan mimiklerine...
Sana Söz dizisi Nehir aslında Müge Anlı mı? Dekorundan mimiklerine...
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 17:03
Star TV ekranlarının yeni dizisi Sana Söz, ilk bölümü ile seyirci karşısına geçti.
Hikayesinde Müge Anlı ile Tatlı Sert formatından beslenen Sana Söz, fenomen programla olan benzerliği ile dikkatleri çekti.
Diziyi izleyen seyirciler de "Sana Söz dizisi Müge Anlı'yı mı anlatıyor", "Sana Söz Elif aslında Müge Anlı mı" sorularını gündeme taşıdı.
İLHAM KAYNAĞI MÜGE ANLI
Sana Söz dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Senaryosunun çıkış noktası Müge Anlı ile Tatlı Sert programı olan dizide "Sessiz Kalma" isimli programı sunan Nehir Erdoğan -dizideki adıyla Elif Karaca-, dizinin Müge Anlı'sı oldu.
Erkan Petekkaya ise cinayet büro amiri Ömer'i canlandırıyor.
ÇOK BENZETİLDİ
Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, yıllardır cinayetleri aydınlatması, kayıpları bulmasıyla seyircilerin gönlünde adeta taht kurdu. Hafta içi her sabah izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Anlı, büyük takdir görüyor.
Müge Anlı gibi fenomen bir ismi başarıyla canlandıran Nehir Erdoğan, yürüyüş şeklinden konuşma tarzına kadar Müge Anlı'nın kopyası olarak nitelendirildi.