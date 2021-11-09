Sana Söz dizisi Nehir aslında Müge Anlı mı? Dekorundan mimiklerine...

Sana Söz dizisi Nehir aslında Müge Anlı mı? Dekorundan mimiklerine...

Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın başrolünü üstlendiği Sana Söz, ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e benzerliğiyle dikkat çekti. Peki Sana Söz Elif Müge Anlı'yı mı canlandırıyor?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sana Söz, ilk bölümü ile seyirci karşısına geçti.

Hikayesinde Müge Anlı ile Tatlı Sert formatından beslenen Sana Söz, fenomen programla olan benzerliği ile dikkatleri çekti.

Diziyi izleyen seyirciler de "Sana Söz dizisi Müge Anlı'yı mı anlatıyor", "Sana Söz Elif aslında Müge Anlı mı" sorularını gündeme taşıdı.