Sana Söz Elif kimdir? Nehir Erdoğan hakkında...

Sana Söz dizisi bu akşam seyirciyle buluşmaya hazırlanırken, Nehir Erdoğan'ın hayatı mercek altına alındı. Seyirciler, "Nehir Erdoğan kimdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın başrolü paylaştığı Sana Söz dizisi, bu akşam yayın hayatına başlayacak.

Dizinin ilk bölümü heyecanla beklenirken, dizi Masumlar Apartmanı'yla reyting mücadelesi verecek.

Dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanırken, Elif karakterini canlandıran Nehir Erdoğan merak edilmeye başlandı.

Diziyi izlemeye hazırlananlar, "Sana Söz Elif kimdir? Nehir Erdoğan kaç yaşında?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Sana Söz Elif kimdir? Nehir Erdoğan kaç yaşında? İşte detaylar...

SANA SÖZ ELİF HAKKINDA

Sana Söz dizisinde Elif karakterini Nehir Erdoğan canlandırıyor. Elif, programında, cinayetleri çözüp, katilleri bulmaya çalışmaktadır.

Halk tarafından sevilen Elif, işine tutkuyla bağlıdır ve bu yere gelebilmek için pek çok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır.

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

16 Haziran 1980 yılında İzmir'de doğan Erdoğan, İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu.

1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde bitirdi ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde okudu.

Erdoğan televizyona hayatına TRT 1'de yapmış olduğu sunuculuk ile başladı. 2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sundu.

Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide Pelin karakterini canlandırdı.

Birçok projede rol alan Nehir Erdoğan, 2014 yılında yönetmen Ahmet Sesigürgil ile dünya evine girdi. Nehir Erdoğan son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Melek karakterine hayat vermiştir.

2002 – 2004 – Koçum Benim (Pelin) (TV Dizisi)

2003 – Hababam Sınıfı Merhaba (Kız İsmail) (Sinema Filmi)

2003 – Estağfurullah Yokuşu (Gümüş) (TV Dizisi)

2004 – 2007 – Yabancı Damat (Nazlı) (TV Dizisi)

2004 – Okul (Güldem) (Sinema Filmi)

2007 – 2008 – Tatlı Bela Fadime (Fadime) (TV Dizisi)

2007 – Taammüden Cinayet (Kısa Film)

2008 – Ay Işığı (Başak) (TV Dizisi)

2008 – Meleğin Sırları (Ebru) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Aşk Bir Hayal (Asmin) (TV Dizisi)

2012 – Son (Aylin) (TV Dizisi)

2013 – Silsile (Ece) (Sinema Filmi)

2014 – Kod Adı Reaksiyon (Duygu) (TV Dizisi)

2017 – Çi (Nilay) (İnternet Dizisi)

2018 – İkizler Memo Can