Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan bakın hangi fenomen dizide oynamış!

Sana Söz dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Nehir Erdoğan'ın hayatı ve oynadığı diziler mercek altına alındı. Erdoğan'ın yıllar önce rol aldığı diziyi duyanlar şoke oldu.

Başarılı oyuncu Nehir Erdoğan, Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Sana Söz dizisinde yer alıyor.

Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakteriyle beğeni toplayan Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşacak olan Erdoğan, Elif karakterine hayat verecek.

Diziyi izlemeye hazırlananlar ise Nehir Erdoğan'ın hayatına ve yer aldığı projelere dair araştırma yapmaya başladı.

Erdoğan'ın yer aldığı projelere bakanlar, daha önce çok sevilen ve rekorlar kıran fenomen bir dizide kamera karşısına geçtiğini gördü.

Diziyi, oyuncu kadrosunu ve Nehir Erdoğan'ın o dönemki halini gören takipçileri, şaşkınlığını gizleyemedi.

NEHİR ERDOĞAN'IN EN İYİ PROJESİ

2004 - 2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde oynayan Nehir Erdoğan, başrolü Özgür Çevik'le paylaştı.

Uzun süre ve komedi tadında olan dizi, izleyenleri etkilemeyi başardı. Günümüzde bile tekrarları izlenen dizisi sayesinde Erdoğan, adını geniş kitlelere duyurdu.

Dizide ayrıca Sumru Yavrucuk, Binnur Kaya, İlker Aksum, Zeki Alasya, Nilgün Belgün ve Erdal Özyağcılar yer alıyordu.