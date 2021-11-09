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    Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan'ın erkek hali görenleri hayrete düşürdü! İşte o kareler

    Sana Söz dizisinin Elif'i Nehir Erdoğan'ın ilk filmi olan Hababam Sınıfı Merhaba'daki görüntüleri, hayranlarını şaşırttı. Filmde, erkek kılığına giren Erdoğan, Kız İsmail karakterini canlandırmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 16:33
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    Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan'ın erkek hali görenleri hayrete düşürdü! İşte o kareler

    Benim Adım Melek dizisindeki rolüyle ekranlarda fırtınalar estiren başarılı oyuncu Nehir Erdoğan, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sana Söz dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Sadi karakteriyle bir kez daha milyonları kendine hayran bırakan Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşan Erdoğan, dizide Elif karakterine hayat veriyor.

    Nehir Erdoğan'ın hayatına ve yer aldığı projelere dair araştırma yapan hayranları, Erdoğan ile ilgili şaşırtıcı bir detayı ortaya çıkardı.

    ERKEK KILIĞINA GİRDİ

    Erdoğan'ın, 2003 yılında ekranlara gelen ''Hababam Sınıfı Merhaba'' adlı filmde erkek kılığına girdiği ortaya çıktı.

    41 yaşındaki güzel oyuncunun filmdeki görüntülerini gören takipçileri, şaşkınlığını gizleyemedi.

    Filmde, 'Kız İsmail' karakterine hayat veren yıldızın, yıllara meydan okuyan güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

    İşte Nehir Erdoğan'ın Hababam Sınıfı Merhaba'daki şaşırtan görüntüleri:

    Sana Söz ün Elif i Nehir Erdoğan ın erkek hali görenleri hayrete düşürdü! İşte o kareler #1

    Sana Söz ün Elif i Nehir Erdoğan ın erkek hali görenleri hayrete düşürdü! İşte o kareler #2

    Sana Söz ün Elif i Nehir Erdoğan ın erkek hali görenleri hayrete düşürdü! İşte o kareler #3

    Sana Söz ün Elif i Nehir Erdoğan ın erkek hali görenleri hayrete düşürdü! İşte o kareler #4

    Sana Söz ün Elif i Nehir Erdoğan ın erkek hali görenleri hayrete düşürdü! İşte o kareler #5

    Sana Söz ün Elif i Nehir Erdoğan ın erkek hali görenleri hayrete düşürdü! İşte o kareler #6

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