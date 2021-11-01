Sana Söz'ün yayın tarihi ikinci kez değişti! Ada Masalı'nı gününden etti

Sana Söz'ün yayın tarihi ikinci kez değişti! Ada Masalı'nı gününden etti

Başrollerinde Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya'nın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Sana Söz'ün yayın tarihi bir kez daha değişti. Alınan yeni karara göre Sana Söz, salı akşamları yayınlanacak.

Yapımını O3 Medya'nın, yönetmenliğini ve proje tasarımcılığını Şenol Sönmez'in üstlendiği Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Sana Söz, büyük bir merakla bekleniyor.

Senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın kaleme aldığı, Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'yı buluşturan Sana Söz dizisi, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan ve aynı cinayeti aydınlatmak için iş birliği yapmak zorunda kalan Elif'le Ömer'in hikayesini ekranlara taşıyacak olan Sana Söz ile ilgili bir değişiklik yaşandı.

Sana Söz'ün yayın günü, ilk olarak 29 Ekim Cuma günü olarak belirlenmişti. Ancak kanal yönetimi, gün değişikliği yaparak dizinin 3 Kasım Çarşamba günü başlayacağını duyurdu.

İKİNCİ KEZ DEĞİŞTİ

Ancak Sana Söz dizisinin yayın günü bir kez daha değiştirildi. Alınan yeni karara göre, başrollerinde Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya'nın yer aldığı polisiye dizi, 2 Kasım'dan itibaren salı akşamları izleyicisiyle buluşacak.

ADA MASALI GÜN DEĞİŞTİRDİ

Alınan bu karar, yaz döneminde başlayan ve devam eden projelerden biri olan romantik komedi türündeki Ada Masalı dizisini de etkiledi.

Sana Söz dizisi salı gününe alınınca, Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan Ada Masalı'nın yeni yayın günü çarşamba oldu.

Bu durum, reyting sorunu yaşayan Ada Masalı'nın finale bir adım daha yaklaştığını gösterdi.