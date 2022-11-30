Sanat için çıplak poz veren Berrak Tüzünataç'tan derin dekolte! "Yaktın yine Medusa"

Sanat için çıplak poz veren Berrak Tüzünataç'tan derin dekolte! "Yaktın yine Medusa"

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, dün gece bir davete katıldı ve giydiği tulumu ile dikkatleri üzerine çekti. Daha önce soyunan ve bir dergiye kapak olan Tüzünataç, hayranlarını adeta mest etti.

2 Kasım 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelen Berrak Tüzünataç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Bölümünden farklı bir yol izlemeyi tercih eden Berrak Tüzünataç, Number 1 TV'de haber sunarak yolculuğuna başladı. Akabinde Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filminde yer alan Tüzünataç, oyunculuk alanına adımını bu sayede attı.

Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Vahide karakteri ile tanınmaya başlayan oyuncu, performansı ile göz doldurdu.

Hande Subaşı'nın yerine diziye dahil olan ve ondan daha çok sevilen Tüzünataç, ardından Ezel dizisinde yer aldı.

Muhteşem Yüzyıl ve Filinta gibi dizilerde de yer alan Berrak Tüzünataç, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkati çekiyor.

Daha önce soyunarak özel bir çekim için poz veren Berrak Tüzünataç, dün gece katıldığı davette stili ile beğeni topladı. Derin göğüs dekolteli bir tulum giyen Berrak Tüzünataç için, sosyal medyadan yorum yağdı.

Berrak Tüzünataç güzelliğini konuşturdu

Berrak Tüzünataç; OGM Pictures imzalı, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaristliğini ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül'ün paylaştığı, yakında Netflix'te yayınlanacak olan Terzi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Cemre'ye hayat vermeye hazırlanan Berrak Tüzünataç, projesinin çekimlerinden vakit bulduğu dönemlerde düzenlene davetlere katılıyor.

Dün gece yine bir davete katılan ve siyah tulumu ile göz dolduran Tüzünataç, o anları sosyal medyasının hikaye kısmından yayınladı.

Akşamın karanlığında bir sokakta yürürken video çeken Tüzünataç, tarzıyla adeta ışıl ışıl parladı. Güzelliğini ve kusursuz fiziğini konuşturan oyuncu için hiç yaşlanmadığını, asil olduğunu ve adeta bir Medusa'ya benzediğini söyleyenler oldu.