ensonhaber.com
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.
Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor.
Son olarak 13.bölümü yayınlanan Sandık Kokusu'nda Atilla ile Lale evlendi.
Herkesi şoke eden gelişmenin akabinde neler yaşanacak merak ediliyor.
Sandık Kokusu fragman
Sandık Kokusu gelecek haftadan fragman yayınlandı. 14.bölüm 1. fragmanında gerçeklerle yüzleşen Karsu'nun hayal kırıklığı görülüyor.
Reha'nın keyfine diyecek yokken, Karsu "İlk defa kendimi değerli hissetmiştim" sözüyle üzüntüsünü yaşıyor.
İşte Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı...