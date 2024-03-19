Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.
Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor.
Son olarak 14. bölümü yayınlanan Sandık Kokusu'nda Filiz, Adnan'ı yatakta bastı.
O sahnede biten dizinin devamı merakla bekleniyor.
Yeni bölümde neler olacak sorusu izleyicilerin gündemine gelirken, 15.bölüm 2. fragman yayınlandı.
Karsu geri döndü
Sandık Kokusu yeni fragmanında Hasan'ın Filiz'den özür dilemek için çiçek göndermesi dikkat çekti.
Öte yandan Filiz, olanları Irmak'a anlatması için Adnan'ı karşısına aldı.
Karsu ise geceye muhteşem bir giriş yaptı. Fiziği ve güzelliğini gözler önüne geren Karsu, "geri döndüm" mesajı verdi.
İşte yeni fragman...