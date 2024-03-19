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Sandık Kokusu 15. Bölüm 2.Fragmanı: Karsu, masadaki herkese küçük dilini yutturuyor...

Sandık Kokusu 15. Bölüm 2.Fragmanı: Karsu, masadaki herkese küçük dilini yutturuyor... Sandık Kokusu dizisi yeni bölüm fragmanına Hasan ile Filiz'in arasındaki buzların erimesi ve Karsu'nun ortama girişi damga vurgu. Öte yandan Filiz, kızı Irmak'ın gerçekleri öğrenmesi için Adnan'ı sıkıştırıyor. İşte Sandık Kokusu yeni fragmanı...