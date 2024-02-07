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Sandık Kokusu'nun Karsu'su bakın gerçekte kiminle evli! 10 yıllık eşi çok tanıdık...

Sandık Kokusu'nun Karsu'su bakın gerçekte kiminle evli! 10 yıllık eşi çok tanıdık... Sandık Kokusu dizisiyle beğeni toplayan Özge Özpirinçci'nin dizideki evliliği sıkıntılı olsa da, gerçek hayatta aradığı aşkı çoktan buldu. Üstelik eşi kendisi kadar ünlü bir oyuncu...