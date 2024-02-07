Sandık Kokusu'nun Karsu'su bakın gerçekte kiminle evli! 10 yıllık eşi çok tanıdık...

Kariyerine ilk adımını "Cesaretin Var mı Aşka" dizisiyle atan Özge Özpirinçci, Melekler Korusun ile şöhreti yakaladı.
Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Aşk Yeniden, Kadın gibi dizilerde rol alan Özpirinçci, performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.
Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinin Karsu'su olan Özge Özpirinçci, özel hayatıyla da merak konusu.
10 yıldır evli olan ve Mercan adında bir kızı olan ünlü oyuncunun eşi merak ediliyor.
Dizide sorunlu bir evlilik yaşayan Özge Özpirinçci, gerçek hayatta mutluluğunu sürdürüyor.
İşte Özge Özpirinçci'nin meslektaşı ve yakışıklı eşi bakın kimmiş...
Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk aşkı
2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, aynı sene nikah masasına oturdu.
2021 yılında kızları Mercan'a kavuşan çift, pozlarıyla sosyal medyaya sık sık damga vuruyor.
Dolu dizgin bir aşk süren Özpirinçci ve Yamantürk çifti, doğallığıyla da beğen, topluyor.