Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’den kelebekli seçim paylaşımı! "Oy ver!" Sandık Kokusu’nun başarılı ismi Özge Özpirinçci seçim paylaşımı yaptı. Güzel oyuncunun kelebekli paylaşımı gündem oldu. İşte, Özge Özpirinçci’nin seçim paylaşımı…

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Türkiye, 5 yılın ardından yerel yöneticilerini seçmek için yeniden sandık başına gidiyor.

Türkiye’nin sonuçlarını heyecanla beklediği seçim için ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları oy vermeye çağırdığı paylaşımlar yapıyor.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu’nun yıldızı Özge Özpirinçci’de vatandaşları sandığa çağıran paylaşım geldi.

Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir tırtıl ile kelebeğin diyaloğunu “#oyver” etiketi ile paylaştı.

İşte, Özge Özpirinçci’nin o paylaşımı…