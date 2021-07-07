Şans Kapıyı Çalınca başlıyor! Şans Kapıyı Çalınca formatı nedir, büyük ödül ne kadar?

Şans Kapıyı Çalınca başlıyor! Şans Kapıyı Çalınca formatı nedir, büyük ödül ne kadar?

Yıllar önce birçok kişiye ödül kazandıran yarışma programı Şans Kapıyı Çalınca, yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Şans Kapıyı Çalınca formatı nedir, büyük ödül ne kadar?

Sunuculuğunu Emre Altuğ'un üstlendiği Şans Kapıyı Çalınca yarışma programı, yeni dönemde ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Yarışmacı aillelerin büyük ödülü kazanmak için mücadele edeceği programın formatı ve büyük ödülü merak ediliyor.

Peki, Şans Kapıyı Çalınca formatı nedir, büyük ödül ne kadar? İşte, Şans Kapıyı Çalınca yarışma programı hakkında detaylar...

ŞANS KAPIYI ÇALINCA BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

Emre Altuğ'un sunumu ile Şans Kapıyı Çalınca, bu akşam dokuzuncu bölümüyle ATV ekranlarına gelecek.

Şans Kapıyı Çalınca' da iki aile, ucunda 50 Bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Sürpriz oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak.

ŞANS KAPIYI ÇALINCA FORMATI NEDİR?

Büyük ödülü kazanmak için yapılması gereken tek şey eve getirilen oyuna iyi çalışmak. Sonrasında bu oyunu stüdyoda ve ekran başındaki milyonların önünde başarıyla tamamlamak. Bu hafta Gümüşoğlu ve Ünal ailesi büyük ödül için yarışacak.