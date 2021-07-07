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    Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ'un biyografisi...

    Yeni yarışma programı Şans Kapıyı Çalınca, Emre Altuğ'un sunumuyla ekranlara geliyor. Seyirciler Emre Altuğ kimdir, kaç yaşında, evli mi gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Emre Altuğ'ın hayatı...
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 17:24
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    Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ'un biyografisi...

    Emre Altuğ'un sunumu ile Şans Kapıyı Çalınca, bu akşam ATV ekranlarına gelecek.

    Programın sunucusu 51 yaşındaki Emre Altuğ hakkında araştırmalar hız kazandı.Seyirciler Emre Altuğ'un hayatı ve kariyerine dair detayları merak ediyor.

    Şans Kapıyı Çalınca sunucusu kimdir? Emre Altuğ kaç yaşında, evli mi? Emre Altuğ ne zaman boşandı? gibi sorular araştırma konusu oldu.

    İşte sunucu, oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ hakkında merak edilenler..

    EMRE ALTUĞ KİMDİR?

    Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde ev hanımı anne ve diş hekimi babanın 2. oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

    Çocukluğu Levent ve Akatlar' da geçti. İlkokulu Şair Behçet Kemal Çağlar İlköğretim Okulu'nda bitiren Altuğ, eğitim hayatına Şişli Terakki Lisesinde devam etti.

    Ortaokuldan itibaren tüm ilgisi koro, gitar vetiyatroya yönelen Emre Altuğ, liseden mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

    90'lı yıllarda, dönemin ünlü sanatçıları olan Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi isimlerle vokalistlik yapmaya başladı. Vokallik yaptığı sırada tiyatrodan da uzak kalmayan Altuğ, o dönem 3 sezon boyunca Haldun Dormen tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

    2000 yılı tiyatro sezonunda Haldun Dormen tarafından sahnelenen, başlıca rollerinde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün'ün yer aldığı geniş bir kadroya sahip olan "Bir Kış Öyküsü" müzikalinde oynadı.

    1998 yılında Topkapı Müzik'le ilk albümünü yapmak üzere anlaştı. İki yıl süren çalışma sonunda "İbret-i Alem" ortaya çıktı. "İbret-i Alem"in 1999 yılındaki başarısyla beraber, 100'den fazla konser verdi. Şırnak, Silopi'de verdiği konserle ilk konser veren sanatçı ünvanını kazandı.

    İlk albümünün ardından Mustafa Uğurlu ve Arzu Yanardağ'ın oynadığı "Asansör" filminde rol aldı. Ayrıca "Asansör" film müzikleri albümünde söz, müzik ve yorumu kendine ait olan şarkılarla yer aldı. Sonraları eski Türk filmlerinin yeniden çekilmesi projesinde rol alan sanatçı, "Ağaçlar Ayakta Ölür" ve "Halk Çocuğu" gibi filmlerde oynadı.

    Askerliğini 2001 yılında Zonguldak'ta yaptı. Askerliğinin ardından Aralık

    2002 de vizyona giren "Kolay Para" adlı sinema filminde başrolü Mustafa Uğurlu ve Şebnem Dönmez'le paylaştı.

    21 Şubat 2003'de "Sıcak" adlı ikinci albümünü, 2004 yılında da "Dudak Dudağa" adlı üçüncü albümünü çıkardı.

    Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ un biyografisi... #1

    EMRE ALTUĞ EVLİ Mİ?

    Manken ve sunucu Çağla Şikel ile 2008 tarihinde evlenen, 2015 tarihinde de boşanan Emre Altuğ'un bu evlilikten Kuzey ve Uzay isimlerinde iki oğlu vardır.

    Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ un biyografisi... #2

    EMRE ALTUĞ ALBÜMLERİ

    1998 – İbret-i Alem

    2003 – Sıcak

    2004 – Dudak Dudağa

    2007 – Kişiye Özel

    2011 – Zil

    2017 – Yıldırım Gürses Şarkıları

    DİZİLERİ

    1994 – Gülşen Abi – Feridun

    2001 – 2004 Tatlı Hayat – Başar

    2003 – Lise Defteri- Kerim

    2005 – Sensiz olmuyor – Arda

    2005 – Avrupa Yakası – Emre

    2006 – Hasret – Poyraz

    2006 – Gülpare – Aslan

    2007 – El Gibi – Demir

    2008-2009 – Mert ile Gert – Mert

    2010-2012 – Elde Var Hayat – Kenan

    2014 -Otel Divane – Fikri Divane

    2019 -Güldür Güldür – Kazım

    FİLMLERİ

    1993 – Tersine Dünya

    1999 – Asansör – Metin

    2000 – Ağaçlar Ayakta Ölür – İzzet

    2000 – Halk Çocuğu – Ayhan Alpaylıoğulları

    2002 – Kolay Para – Eray

    2003 – Neredesin Firuze? – Şarkıcı

    2005 – Balans ve Manevra – Yakışıklı Çocuk

    2006 – Asterix Vikinglere Karşı

    2006 – Eve Giden Yol: 1914 – Halit

    2007 – Bratz

    2010 – Sizi Seviyorum – Erkut

    2018 – Sevgili Komşum – Ragip

    2019 – Geniş Aile Komşu Kızı

    TİYATRO OYUNLARI

    2001 – Bir kış öyküsü (Müzikal) Dormen Tiyatrosu – Zeynel

    2012-2013 – Testosteron – Oyun Atölyesi – Tretyn

    2013 – Broadway'den İstanbul'a Müzikaller

    2017-2019 – Azizname

    Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ un biyografisi... #3

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