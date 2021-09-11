Saplantılı hayranı Hadise'nin peşini bırakmıyor! Bu kez de gözetlerken...

Saplantılı hayranı Hadise'nin peşini bırakmıyor! Bu kez de gözetlerken...

Sürekli evinin önüne gelerek Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı. Hadise, uzlaşmayı reddedince şüpheliye dava açıldı.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin başı, bir kez daha saplantılı hayranı Tarık D. ile derde girdi.

Sürekli oturduğu siteye gelerek Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı.

ÖNCE ÖNEMSEMEDİ

Tarık D., geçtiğimiz ocak ayında Hadise'nin oturduğu siteye gelerek güvenlik görevlilerine sanatçıyı sordu. Siteden geri çevrilen genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi.

Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirse de sanatçı olayın üstüne düşmedi. Ertesi gün Tarık D.'nin tekrar sitenin önüne gelip aracıyla kapıyı gözetlemeye başlamasıyla iş ciddiyete bindi.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, durumun ciddiyetini fark eden Hadise, şahıstan şikayetçi oldu. İstanbul Aile Mahkemesi de Tarık D.'nin bir ay süreyle Hadise'ye yaklaşmamasına karar verdi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hadise, kendisini gözetleyen şahısla uzlaşma teklifini reddedince şüpheli hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı..