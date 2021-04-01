Sarı basın kartı olan gazetecilere koronavirüs aşısı yapılacak

Medya sektörü uzun zamandır aşılama konusunda öncelik bekliyordu. Alınan karar göre; sadece sarı basın kartı olan gazeteciler aşılanacak.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yapılan aşılama çalışmalarında birçok meslek grubu öncelikli olarak listeye alındı. Her alanda görev yapan gazeteciler ise aşı konusunda kapsam dışında bırakıldı.

Uzun zamandır tartışmalara neden olan bu durumla ilgili yeni bir karar alındı.

SARI BASIN KARTI YOKSA AŞI YOK

Öncelikle; Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye girme hakkı elinde olan gazetecilere aşı yapılacak. Ardından da sarı basın kartı olan tüm gazeteciler aşılardan faydalanacak.

Aşılama için sarı basın kartı şartı konularak, internet medyası bir kez daha dışlandı.

İNTERNET MEDYASINA BASIN KARTI DA YOK

Türkiye'de internet medyası her geçen gün daha da güçleniyor ve gazeteler tek tek kapanıyor.

Yaşanan bu dijital değişime rağmen internet medyası, 212 sayılı Basın Kanunu kapsamına alınmıyor.

Bu nedenle internet medyasında çalışan gazetecilerin sarı basın kartına başvuru hakkı da yok.