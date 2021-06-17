Şark Bülbülü filmi kaç yılında, nerede çekildi? Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları

Şark Bülbülü filmi kaç yılında, nerede çekildi? Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’da unutulmaz eserler arasında yer alan Şark Bülbülü, bu akşam televizyon ekranlarında yer alıyor. Peki Şark Bülbülü kaç yılında, nerede çekildi? Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncuları...

Televizyon ekranlarında nostaljik dakikalar yaşayan Şark Bülbülü filmine dair detaylar araştırılıyor.

Film severler Şark Bülbülü konusu nedir, Şark Bülbülü oyuncuları kimler, nerede çekildi gibi sorulara yanıt arıyor.

Usta isimlerin yer aldığı film, Kemal Sunal'ın en sevilen karakterlerinden "Şaban" üzerinde dönüyor. Başlık parası için yollara düşen ve bir gecede şöhreti yakalayan Şaban'ın maceraları yine güldürmeye geliyor.

İlk kez 1977 yılında vizyona giren Şark Bülbülü filmi günümüzde hala Yeşilçam sevenleri güldürmeyi başarıyor. İşte Şark Bülbülü filmi hakkında merak edilenler..

ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU

Şark Bülbülü, sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul’a gelen Şaban’ın hikayesini konu ediyor.

Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evlenecekleri günün hayalini kuran genç bir adamdır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yoksul bir adam olan Şaban’ın, evlenmeleri için gereken başlık parasının bulması gerekmektedir. Bu sırada Zülfo Ağa, Hatice’ye göz koymuştur ve zenginliği ile Hatice’nin babasının aklını çeker.

Şaban’ı da köyden kovan Zülfo Ağa’nın önünde artık bir engel kalmamıştır. Köyden kovulunca çareyi İstanbul’a gitmekte bulan Şaban, gereken parayı biriktirmek için türlü işlerde çalışır.

İstanbul’da yaşadığı tesadüfler sonucu kendisini sahnelerde bulan Şaban’ı artık herkes Şaban Ballıses olarak tanımaktadır. Artık zengin bir adam olan Şaban, geçmişin intikamını almak için koyulduğu köye gitmeye karar verir.

ŞARK BÜLBÜLÜ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1979 yılında yapılan Şark Bülbülü filminin çekimde İstanbul’da yapıldı.

ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI