Şarkıcı Berkay kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berkay Şahin'in hayatı ve biyografisi..

Şarkıcı Berkay kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berkay Şahin'in hayatı ve biyografisi..

Başarılı şarkıcı Berkay, Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında yer alıyor. İzleyiciler, 'Şarkıcı Berkay kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Şarkıcı Berkay kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta, Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında ise 'Ele İnat' albümü ile en iyi sanatçı ödülüne layık görülen Şarkıcı Berkay yer alıyor.

Seyirciler, sık sık haberlere konu olan Berkay Şahin'in hayatı ve kariyerine dair bilgileri araştırıyor.

Peki, Şarkıcı Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Berkay Şahin hakkında merak edilenler..

BERKAY KİMDİR?

29 Aralık 1981 yılında Ankara'da doğan Berkay Şahin, aslen Artvinlidir. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir'de yaşayan başarılı sanatçı, 2009 yılında İstanbul'a taşınmıştır.

Albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, ÇeşmeKuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne alan Berkay, 2010 yılında çıkan ilk albümü "Ele İnat" ile 'En İyi Sanatçı' ödülüne layık görülmüştür. İkinci albümü olan "Aşk Sadece", 2012 yılında yayımlanmıştır.

2016 yılında manken Özlem Ada ile evlenen Berkay, Ekim 2018 tarihinde bir barda futbolcu Arda Turan tarafından darp edilmiştir.

İkilinin kavga ve hastane görüntüleri basında geniş yer bulmuş ve 2020 yılında verdiği bir röportajda hayatında birçok yoksulluk çektiğini ve bütün pizza yiyemediğini söylemiştir.

BERKAY EVLİ Mİ?

Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016 yılında Özlem Katipoğlu ile Bodrum'da evlendi.

STÜDYO ALBÜMLERİ

Ele İnat (2010, Poll Production)

Aşk Melekleri (2014, Avrupa Müzik)

Benim Hikayem (2015, Avrupa Müzik)

Arabest (2016, Avrupa Müzik)

Yansıma (2017, Avrupa Müzik)

İz (2019, Avrupa Müzik)

SİNGLE'LARI

Aşk Sadece (2012, Poll Production)

Doksana Bir Kala (2013, Poll Production)

Uygun Adım (2016, Avrupa Müzik)

Ey Aşk (2017, Avrupa Müzik)

Ben Sadece (2018, Avrupa Müzik)

İsyanlardayım (2018, Poll Production)

Deliler (2019, Avrupa Müzik)

Deli Et Beni (2019, Avrupa Müzik)

İki Hece (2019, Avrupa Müzik)

Kırgınım Ona (2020, Avrupa Müzik)

ÖDÜLLERİ