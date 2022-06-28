Şarkıcı Ebru Polat, takipçisine öfke kustu! 'Beleşçi tayfa iş başında'

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkı Ebru Polat, takipçisinin sorusuyla adeta öfke patlaması yaşadı. Polat'ın takipçisine verdiği cevap olay yarattı.

38 yaşındaki şarkıcı Ebru Polat, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Instagram sayfasını da aktif kullanan güzel şarkıcı, en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Ebru Polat, son olarak takipçisiyle gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından sık sık soru-cevap yapan Polat, bir takipçisinin sorusu üzerine adeta öfke patlaması yaşadı.

Sinirlerine hakim olamayan güzel şarkıcının takipçisine verdiği yanıt, sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Ebru Polat, şu soruya tepki gösterdi:

"Merhaba üzerindeki bluz çok güzel bana verir misin? Çok güzelsin ne giysen yakışıyor."

Polat'ın takipçisine verdiği cevap ise sosyal medyayı salladı.

İşte o sözler...

"Evet beleşçi, dilenci tayfa yine iş başında. Hiç sormazlar acaba siz seviyor musunuz üzerinizdekini diye! Bu bir şey mi saatimi, telefonumu, arabamı, koltuklarımı bile isteyen var. Yattığı yerden g.tünü devirsin yatsın dilencilik yapsın oh bir biz enayiyiz zaten. Gerçekten ihtiyaç sahiplerinin hakkını çalıyor bunlar."