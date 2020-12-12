Şarkıcı Fedon Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Şarkıcı Fedon, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Fedon, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

"MENDERESLERDE YAZ VE KIŞ"

Fedon, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" ve "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve Lokman Vural Elibol'un "ABD’de göstericilere polis müdahalesi" fotoğraflarını oyladı.

"SADECE FOTOĞRAF OLARAK BAKMIYORUM"

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Fedon, "Fotoğraflara sadece fotoğraf olarak bakmıyorum. Çekimi, düşüncesi, ne ifade ettiği, kadrajı ve ışığı çok önemli. Kendime göre etüt ederek oylama yaptım. Duygusallığı senaryosunu da önemli. Çok güzel fotoğraflar vardı." diye konuştu.