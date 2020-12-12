Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
147.815
4.14%
EXEN Coin
10.57
-2.22%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Şarkıcı Fedon Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

    Şarkıcı Fedon, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.
    • AA
    • 12.12.2020 - 22:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şarkıcı Fedon Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

    Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Fedon, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

    "MENDERESLERDE YAZ VE KIŞ"

    Fedon, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" ve "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve Lokman Vural Elibol'un "ABD’de göstericilere polis müdahalesi" fotoğraflarını oyladı.

    Şarkıcı Fedon Yılın Fotoğrafları nı oyladı #1

    "SADECE FOTOĞRAF OLARAK BAKMIYORUM"

    Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Fedon, "Fotoğraflara sadece fotoğraf olarak bakmıyorum. Çekimi, düşüncesi, ne ifade ettiği, kadrajı ve ışığı çok önemli. Kendime göre etüt ederek oylama yaptım. Duygusallığı senaryosunu da önemli. Çok güzel fotoğraflar vardı." diye konuştu.

    Şarkıcı Fedon Yılın Fotoğrafları nı oyladı #2

    Şarkıcı Fedon Yılın Fotoğrafları nı oyladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir