Şarkıcı Ferhat Güzel kimdir, sevgilisi kim? Canını zor kurtardı...

Ferhat Güzel ve sevgilisi arasında yaşanan tartışma sonrası ünlü şarkıcı saldırıya uğradığı gerekçesiyle polise başvurdu. Peki Ferhat Güze kimdir, kiminle sevgili? İşte detaylar...

Şarkıcı Ferhat Güzel'in sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı ve polise sığındığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Güzel'in eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle aralarında tartışma çıktı. Çiftin tartışması evde devam etti.

Sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Güzel, evden kaçarak yoldan geçen polislere sığındı.

Ağustos ayında yaşandığı ortaya çıkan olayda, polislerden yardım isteyen ünlü şarkıcının sevgilisi Nur ise, kendisinin darbedildiğini ileri sürdü.

Magazin gündemini takip edenler, Ferhat Güzel kimdir, kaç yaşında, kiminle sevgili merak ediyor. İşte Ferhat Güzel hakkında bilgiler...

FERHAT GÜZEL KİMDİR?

Ferhat Güzel 1973 yılında Şanlıurfa Suruç’ta dünyaya geldi. Hüküm Giymişim, Dermanım Ol şarkılarıyla tanındı.

İbo Show programının vazgeçilmez simalarından olan sanatçımız ayrıca sinema dünyasında da sergilediği başarılı performansı ile ismini duyurmuştur.

Sanatçımız, Hüküm Giymişim, Dermanım Ol ve daha nice arabesk şarkıları ile arabesk severlerin kulaklarının pasını silmiştir.

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