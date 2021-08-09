Şarkıcı Güllü Fethiye'yi birbirine kattı! Mekan sahibine saldırdı, ortalığı yıktı...

Ses sanatçısı Güllü, kızı ve yardımcısı ile işletmeciliğini yaptığı mekanda davalık olduğu mal sahibi ile kavga etti.

Fethiye’nin Çalış semtinde kamp alanı işleten Güllü, 5 bin 200 lira olan kira bedelini aylardır ödemediği gerekçesiyle mal sahibi ile davalık oldu.

47 bin TL’yi bulan borç yüzünden Erdal Bolatcan ile önce davalık olan Güllü ardından kavga etti.

GÖZALTINA ALINDI

Kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısıyla mekan sahibini darp eden Güllü gözaltına alındı.



Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri Güllü, kızı ve yardımcısını karakola götürdü.

Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan mekan sahipleri Güllü ve beraberindekilerden şikayetçi oldu.

GÜLLÜ'YÜ GÖREN TANIYAMADI

Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü değişimiyle gündem oldu. Mide ameliyatı olup zayıflayan Güllü’nün son hali çok konuşuldu.

Ameliyatın ardından 70 kilo veren ünlü şarkıcı değişimiyle herkesi şaşırttı.