Şarkıcı Özgün ve Down sendromlu oğlu Ediz'in yürekleri ısıtan pozları

2012 yılında kendisi gibi müzisyen olan Nida Kaçar ile dünya evine giren Özgün, Down sendromlu minik oğlu Ediz ile adeta kalpleri büyülüyor.

Şarkılarıyla müzik dünyasında adını duyuran Özgün Uğurlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde örnek bir davranışa imza attı.

Ünlü popçu, 23 Mart doğumlu oğlu Ediz'e yaş günü hediyesi olarak Down sendromlu çocukların eğitime bağış yapacağını açıkladığı kampanyayı duyurdu.

Down sendromlu bir çocuk babası olan Özgün'e destek mesajları yağarken, ailesi de merak konusu oldu.

2012 yılında kendisi gibi müzisyen olan Nida Kaçar ile dünya evine giren Özgün, sosyal medya hesabında mutlu bir aile tablosu çiziyor. Eşi ve oğluyla birlikte çektirdiği pek çok kareye yer veriyor.

Ancak Uğurlu ailesinin diğer ünlü ailelerden ayıran +1 kromozom var. Ailenin miniği Ediz, Down sendromuna sahip.

ÖZGÜN'ÜN MİNİK OĞLU EDİZ

Ünlü şarkıcı, oğluna en iyi şekilde babalık yapmak için elinden geleni ardına koymuyor hatta sıklıkla bu durumu "hastalık" olarak görmediğini de dile getiriyor.

Daha önce verdiği bir röportajında, “Biz bir bebek bekliyorduk. Allah bize bir melek gönderdi” diyen Özgün, oğlu Ediz ile ilgili şunları söylemişti:

'Bu durumu hastalık olarak görmüyorum. Benim için önemli olan bunu duyduğum an değil; Ediz’i kucağıma ilk aldığım zaman hissettiklerimdi. Çok acayip bir şeydi; sanki kalbi avuçlarımda atıyordu. Biz bir bebekbekliyorduk, Allah bize bir melek gönderdi..."





MÜZİKLE BÜYÜYOR

Şarkıcı Özgün Uğurlu'nun eşi keman sanatçısı Nida Uğurlu, 8 yaşından bu yana eğitimini aldığı müzikten vazgeçmeyerek, bir yandan orkestrada çalmaya devam ederken diğer yandan down sendromlu oğlu Ediz'i müzikle büyütüyor.

Ediz, şimdilerde 6 yaşında...

İşte Özgün ve ailesinin yürek ısıtan pozları...