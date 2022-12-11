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    Şarkılar Bizi Söyler 62. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 17 Aralık 2022 konukları!

    Şarkılar Bizi Söyler, birbirinden güzel şarkılar ve konuklarıyla Kanal D ekranlarını süslemeye devam ediyor. 62. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm konukları...
    • 11.12.2022 - 14:43
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    Şarkılar Bizi Söyler 62. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 17 Aralık 2022 konukları!

    Şarkılar Bizi Söyler, Kanal D ekranlarında Hakan Altun, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor.

    Her hafta farklı konukları ve müzik konseptiyle izleyicileri adeta büyülüyor.

    Her hafta cumartesi günleri eğlenceli bölümleriyle ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler, son bölümüyle yine büyük bir ilgi gördü.

    Dün akşam yayınlanan bölümde Serdar Ortaç şarkıları konseptiyle izleyici karşısına çıktı. Konuklar arasında ise Serdar Ortaç, Bengü ve Sakiler gibi başarılı sanatçılar yer aldı.

    Reyting rekorları kıran Şarkılar Bizi Söyler programının gelecek hafta konukları ise merak konusu oldu. 62. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Şarkılar Bizi Söyler gelecek hafta konukları

    Cumartesi günleri izleyicileri eğlenceye doyuran Şarkılar Bizi Söyler’de gelecek hafta Etnik Şarkılar konseptiyle Resul Dindar, Azerin, İmran Salkan, Züleyha, Samida gibi sanatçılar yer alacak. İşte yeni bölüm fragmanı…

    Şarkılar Bizi Söyler 62. bölüm fragmanı İZLE

    Şarkılar Bizi Söyler 62. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 17 Aralık 2022 konukları! #1


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