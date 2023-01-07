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    Şarkılar Bizi Söyler bugün neden yok, program bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı bugün yayın akışında yer almadı. Peki Şarkılar Bizi Söyler bugün neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
    • 07.01.2023 - 13:45
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    Şarkılar Bizi Söyler bugün neden yok, program bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman?

    Her hafta Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşam olup olmadığı sorgulanıyor. Programda Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici yer alırken, Cumartesi akşamlarının eğlence kaynağı olan program bu hafta yayın akışında yer almadı. Peki Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümü ne zaman?

    Şarkılar Bizi Söyler neden yok?

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümü 7 Ocak tarihinde Kanal D yayın akışında yer almadı. Programın yeni bölümü bu akşam olmayacak. Programın yeni bölümünün önümüzdeki haftada, yani 14 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanması beklenmekte.

    Yeni bölümün yılbaşı tatili sebebiyle yayınlanmadığı düşünülüyor.

    7 Ocak Kanal D Yayın Akışı

    07:00 Sihirli Annem

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Mutfağı

    14:00 Gırgıriye (Yerli Sinema)

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler (tekrar)

    00:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)

    02:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)

    04:00 Müzik Arası

    05:00 Kavak Yelleri


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