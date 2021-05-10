Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok? Hakan Altun programdan ayrıldı mı?

Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok? Hakan Altun programdan ayrıldı mı?

Ünlü sanatçı Hakan Altun, Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşam yayımlanacak yeni bölümünde de yer almıyor. Peki Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok ayrıldı mı?

Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarında yayımlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Ancak geçtiğimiz hafta programda yer almayan Hakan Altun'u bu akşam ekrana gelecek 11. bölüm fragmanında da göremeyenler, 'Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok, programdan ayrıldı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok? Hakan Altun programdan ayrıldı mı? İşte detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HAKAN ALTUN NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Hakan Altun, Kanal D'de yayımlanan "Şarkılar Bizi Söyler" programının çekimleri öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Altun'un kuliste, "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum." dediği ilk gelen bilgiler arasında yer almıştı.

Tedbir amaçlı bir süredir yoğun bakımda yatan sanatçı, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu ve sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

Pazartesi günleri yayımlanan programda Hakan Altun'u göremeyen izleyiciler, Hakan Altun ne zaman dönecek? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı.

Şarkılar Bizi Söyler'in yapımcısı Polat Yağcı, Altun'un programa devam edip etmeyeceği konusuna açıklık getirdi. Yağcı, "Hakan, Bodrum'a gidip iki ay dinlenecek. Bu sürede çalışmayacak. Şarkılar Bizi Söyler'in son dört bölümünü konuk sanatçılarla çekeceğiz. Yeni yayın döneminde yine Hakan Altun'la devam edeceğiz." diye konuştu.

HAKAN ALTUN 2007 YILINDA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Hakan Altun, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyon geçirmişti. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.

Altun'un ameliyatını gerçekleştiren doktor yaptığı açıklamada, "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

HAKAN ALTUN'DAN MESAJ VAR

Tedbir amaçlı bir süredir yoğun bakımda yatan sanatçı geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaşan Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Herkese merhabalar. 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Hastalığım sürecinde benimle yakından ilgilenen sağlık çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi.''