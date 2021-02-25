Şarkılar Bizi Söyler programı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şarkılar Bizi Söyler programı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sibel Can ve Hakan Altun'a, Hüsnü Şenlendirici'nin klarnetiyle eşlik edeceği 'Şarkılar Bizi Söyler' bu akşam seyirciyle buluşuyor. Peki Şarkılar Bizi Söyler hangi kanalda, saat kaçta?

Türk müziğinin başarılı isimleri Sİbel Can, Hakan Altun'un ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programı için geri sayım başladı.

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği projenin tanıtım filmi, ekrana gelir gelmez hem izleyicilerden hem de sosyal medyadan övgü aldı.

İstanbul’a yakın şirin bir köyde çekilen tanıtım video’sunda yaklaşık 100 kişilik bir ekip çalıştı ve tüm gün sürdü.

Can’ın kostümü ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktığı tanıtımda, Altun kamyonu kullanmaya çalışırken eğlenceli anlar yaşadı. Hüsnü Şenlendirici ise kamyonun kasasında çaldığı klarnetiyle çekimlere renk kattı.

Peki Şarkılar Bizi Söyler hangi kanalda ve saat kaçta yayınlacak? İşte programın detayları..

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fantezi müziğinin hatrı sayılır iki ismi Hakan Altun ve Sibel Can, seyircileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Şarkılar Bizi Söyler her Perşembe saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır.

Birbirinden ünlü konuklar ve sürprizlerle, her Perşembe akşamı unutulmaz anların yaşanacağı programda, sevilen şarkılar, görkemli bir orkestra eşliğinde Türk müziğinin buğulu sesi Sibel Can ve prensi Hakan Altun'un yorumuyla hayat bulacak; klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de onlara eşlik edecek.

MÜSLÜM GÜRSES RÜZGARI

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek.

Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak.

Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.