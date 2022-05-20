Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 21 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 21 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları

Kanal D ekranlarında yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 49'uncu bölüm konukları belli oldu. İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler 49. bölüm konukları...

Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her bölümüyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

21 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı 49'uncu bölümüyle Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 21 Mayıs 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler 49. bölüm konukları...

Şarkılar Bizi Söyler 49. bölüm konukları

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 21 Mayıs Cumartesi akşamı da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, "Uzun Yol Şarkıları" konseptli gece yaşanacak.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise Sinan Özen, Hamdi Alkan ve Oya Başar olacak.