Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 12 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları..

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 12 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları..

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları merak ediliyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler?

Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

7. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Her bölümde ünlü isimleri konuk alan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'de sanat dünyasının efsane isimlerinden Barış Manço'nun şarkıları söylenecek.

İşte, 12 Nisan Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları..

12 NİSAN ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler programı, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunumuyla keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, Barış Manço'nun dillere pelesenk olan şarkıları seslendirilecek.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümünde, Manga grubunun solisti Ferman Akgül, pop müziğinin önemli isimlerinden Murat Dalkılıç, Hakim Bey şarkısı ile çıkış yapan Mehmet Erdem ve Ufuk Yıldırım gibi birbirinden başarılı isimler yer alacak.