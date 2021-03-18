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- Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 18 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları..
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 18 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları..
Ekranların yeni müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları merak ediliyor. 18 Mart akşamı ekranlarda olan Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta kimler var?
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 15:40
Şarkılar Bizi Söyler konukları yakından takip ediliyor. Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan programda Sibel Can ve Hakan Altun ve klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici bir araya geliyor.
Her bölümde ünlü isimleri konuk alan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.
Sevilen programda bu hafta Ferdi Tayfur rüzgarı esecek. İşte 18 Mart Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları..
18 MART ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?
Şarkılarla müzik şöleni yaşanan programda 18 Mart Perşembe akşamı konukları belli oldu.
Şarkılar Bizi Söyler 4. bölümde Ferdi Tayfur şarkıları teması işlenecek. Konuklar ise; Serkan Kaya, Ahmet Selçuk İlkan, Tuğçe Tayfur, Serdar Ortaç ve Taksim Trio olacak.