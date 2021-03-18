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Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 18 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları..

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 18 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları..

Ekranların yeni müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları merak ediliyor. 18 Mart akşamı ekranlarda olan Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta kimler var?