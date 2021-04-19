Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 19 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları..

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 19 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları..

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'de kimler var?

Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

8. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her bölümde ünlü isimleri ağırlayan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'de sanat dünyasının efsane isimlerinden Barış Manço'nun şarkıları söylenecek.

İşte, 19 Nisan Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

19 NİSAN ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 9 Nisan Pazartesi akşamı izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, 18 Kasım 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Yıldırım Gürses şarkıları söylenecek.

Müzik keyfinin doruklara çıkacağı Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta, Hande Yener, Berkay, Türk Sanat Müziği’nin naif sesi Melahat Gülses ile Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı Sami Özer konuk oluyor.