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    Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 10 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları..

    Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 10 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 10:37
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    Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 10 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları..

    Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarında yayımlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, bu hafta da adından söz ettirmeyi başarıyor.

    11. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine keyifli dakikalar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

    Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 10 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

    10 MAYIS ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

    Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 10 Mayıs Pazartesi akşamı, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, Coşkun Sabah'ın şarkıları söylenecek.

    Sazların ve sözlerin keyfinin doruklara çıkacağı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Coşkun Sabah, Ümit Besen, Haktan, Baha ve Ahmet Selçuk İlkan oluyor.

    Şarkılar Bizi Söyler de bu hafta kimler var? 10 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları.. #1

    Şarkılar Bizi Söyler de bu hafta kimler var? 10 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları.. #2

    Şarkılar Bizi Söyler de bu hafta kimler var? 10 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları.. #3

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