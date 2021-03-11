Haberler

Medya Haberleri

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 11 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 11 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

Ekranların yeni müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları merak ediliyor. 11 Mart akşamı ekranlarda olan Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta kimler var?