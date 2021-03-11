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- Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 11 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?
Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 11 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?
- Haber Merkezi
- 11.03.2021 - 16:35
Şarkılar Bizi Söyler konukları yakından takip ediliyor. Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan programda Sibel Can ve Hakan Altun ve klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici bir araya geliyor.
Her bölümde ünlü isimleri konuk alan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.
Sevilen programda bu hafta Türkiye'nin güçlü seslerinden olan Sezen Aksu'nun çok sevilen şarkıları seslendirilecek.
Peki Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte detaylar..
11 MART ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?
Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Şarkılar Bizi Söyler'in 11 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde romanların göz bebeği Kibariye, Türk Halk Müziğinin sevilen isimleri Kubat, Niran Ünsal ve usta oyuncu Nilgün Belgün gibi isimler konuk olacak.
Başarılı seslerin konuk olduğu programda minik serçe rüzgarları eserken, usta oyuncu Nilgün Belgün'den sirtaki şovu ise programa damgasını vuruyor.